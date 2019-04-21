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      Президентские выборы в Украине: чего ожидают в Кремле

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      Внимание России к украинским выборам чрезвычайно высокое. В день голосования, 21 марта, много российских журналистов делают включения в режиме нон-стоп из разных российских городов.

      Журналист агентства УНИАН Роман Цимбалюк в эфире 24 канала рассказал, что реакцию Кремля на украинские выборы можно разделить на две части – российские депутаты и эксперты, а также исполнительная ветвь власти.

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      Российские депутаты и эксперты

      Они повторяют, что в Украине все равно будет плохо независимо от того, кто победит на этих выборах. Одиозные фигуры, к примеру, Жириновский говорит, что Украина будет присоединена к Российской Федерации. Однако о методах он не говорит.

      Исполнительная ветвь власти

      Здесь комментарии более взвешенные и осторожные. Никто прямо не говорит, что эти выборы могут быть не признанными. Кремль и МИД настаивают, что решение будет принято только после завершения избирательной кампании. По субъективному мнению журналиста, в любом случае выборы они признают.

      Кремль заявил, что они хотят "президента мира", который остановит боевые действия на Донбассе. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому телеканалу "Звезда", который принадлежит Минобороны РФ, сказал, что позиция Кремля никоим образом не изменится, они хотят прямых переговоров с главарями на Донбассе. Они исключают дискуссию по Крыму.

      Главное, чтобы была способность договариваться, и чтобы было уважение у новой или у старой власти, чтобы было уважение к международному праву, к международным обязательствам Украины,
      – сказал Лавров.

      По словам журналиста, надеяться на то, что в отношении России к Украине что-то изменится, будет худшим и ошибочным решением для будущего президента.

       

      Смотрите видео, что говорят российские СМИ о президентских выборах в Украине:

       

      Выборы-2019 – марафон на 24 канале: смотрите онлайн

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Новости России Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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