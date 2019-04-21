Министр образования: пресс-секретарь МИД РФ опозорилась, критикуя Ульяну Супрун

Представительница МИД России Мария Захарова опозорилась, назвав исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун "министром образования" и "адептом национализма".

Глава Минздрава утром опубликовала фото с избирательного участка, и призвала всех украинцев прийти проголосовать и сделать ответственный выбор. Сообщение Супрун дополнила хэштегом "Україна понад усе".

Хто рано встає - той голосує без черг . Усім сьогодні бажаю виконати свій громадянський обов‘язок і зробити відповідальний вибір. Дякую всім, хто забезпечує чесні, прозорі і демократичні вибори! #Україна_понад_усе pic.twitter.com/lk8CTxZRSp — Уляна Супрун (@usuprun) 21 квітня 2019 р.

Сообщение не обошла вниманием русская дипломат, которая на своей странице в Facebook назвала Ульяну Супрун "министром образования". Странно, что пресс-секретарь российского ведомства пристально следит за тем, что постит в соцсетях Супрун, но не знает ее должности в Украине.

"Министр образования Украины факт своего голосования сопроводила хештегом "Україна понад усе". То ли невежественная, то ли адепт национализма как способа управления современной Украины. Такой "хэштег" в 30-е уже имел распространение в Германии и привел к удалению миллионов пользователей планеты Земля", - написала Захарова.

Однако, уже через 15 минут она поняла, что ошиблась и исправила "министр образования" "министр здравоохранения".