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      Министр образования: пресс-секретарь МИД РФ опозорилась, критикуя Ульяну Супрун

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      Захарова опозорилась, критикуя Ульяну Супрун
      Захарова опозорилась, критикуя Ульяну Супрун / Фото из открытых источников

      Представительница МИД России Мария Захарова опозорилась, назвав исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун "министром образования" и "адептом национализма".

      Глава Минздрава утром опубликовала фото с избирательного участка, и призвала всех украинцев прийти проголосовать и сделать ответственный выбор. Сообщение Супрун дополнила хэштегом "Україна понад усе".

       

      Сообщение не обошла вниманием русская дипломат, которая на своей странице в Facebook назвала Ульяну Супрун "министром образования". Странно, что пресс-секретарь российского ведомства пристально следит за тем, что постит в соцсетях Супрун, но не знает ее должности в Украине.

      "Министр образования Украины факт своего голосования сопроводила хештегом "Україна понад усе". То ли невежественная, то ли адепт национализма как способа управления современной Украины. Такой "хэштег" в 30-е уже имел распространение в Германии и привел к удалению миллионов пользователей планеты Земля", - написала Захарова.

      Однако, уже через 15 минут она поняла, что ошиблась и исправила "министр образования" "министр здравоохранения".


      Скрин истории исправлений записи Марии Захаровой о Супрун

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      Теги: Новости Украины Новости политики Курьезные новости Новости России Министерство здравоохранения Украины Образование Ульяна Супрун
      Источник: 24 канал
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