Міністр освіти: речниця МЗС РФ зганьбилася, критикуючи Уляну Супрун
Представниця МЗС Росії Марія Захарова зганьбилася, назвавши виконувачку обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляну Супрун "міністром освіти" та "адептом націоналізму".
Очільниця МОЗ вранці опублікувала фото з виборчої дільниці, і закликала усіх українців прийти проголосувати і зробити відповідальний вибір. Допис Супрун доповнила хештегом "Україна понад усе".
Допис не оминула увагою російська дипломатка, яка на своїй сторінці у Facebook назвала Уляну Супрун "міністром освіти". Дивно, що речниця російського відомства пильно стежить за тим, що постить у соцмережах Супрун, але не знає її посади в Україні.
"Міністр освіти України факт свого голосування супроводила хештегом "Україна понад усе". Чи то неосвічена, чи адепт націоналізму як способу управління сучасної України. Такий "хештег" в 30-ті вже мав поширення в Німеччині й призвів до видалення мільйонів користувачів планети Земля", – написала Захарова.
Проте, вже через 15 хвилин вона зрозуміла, що помилилася і виправила "міністр освіти" на "міністр охорони здоров’я".
Скрін історії виправлень допису Марії Захарової про Супрун