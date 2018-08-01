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Президентские выборы в Зимбабве: невероятное сходство с европейскими странами

14 Читати новину українською
Президентские выборы в Зимбабве
Президентские выборы в Зимбабве / Фото из открытых источников

Зимбабве по многим параметрам обладает поразительным сходством с Российской Федерацией. Наблюдая за африканской страной и за тем, как дела идут там, можно с большой вероятностью спрогнозировать, что дальше будет происходить в азиатской – то есть в РФ.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

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Он заверил, что впервые за 40 лет в выборах главы государства не принимал участия 94-летний Роберт Мугабе. Когда-то этого человека воспринимали как молодого и решительного героя, который поднял страну с колен и вернул ей достоинство.

"Потом Мугабе постарел и заплыл жиром полностью коррумпированной "элиты". Как всегда, ею стали его земляки и родственники. Вместе они уничтожили оппозицию, начали грабить свою страну и, естественно, бросили ее в ужасный экономический кризис. Из почти самой богатой страны Зимбабве стала самой бедной страной Африки", – сказал журналист.

Временно пост президента занял Эммерсон Мнангагва – бывший главный гебешник Зимбабве с добрым прозвищем "крокодил". Оно привязалось к нему за привычку сажать политических оппонентов в виде корма этим прекрасным рептилиям. Но сейчас 75-летний Мнангагва утверждает, что стал хорошим и добрым. Вы не поверите: выяснилось, что он всегда был демократом и мечтал о свободе, но вот злой Мугабе ему не давал показать свои истинные наклонности,
– рассказал Яковина.

Журналист подчеркнул, что его цель – обмануть Запад и получить там экономическую и политическую поддержку. Его главный оппонент – тоже интересный персонаж. Зовут его Нельсон Чамиса. Он стал депутатом в 25 лет. Министром – в 31 год. Сейчас ему 40 лет. Если победит, то станет самым молодым президентом не только в истории Зимбабве, а и вообще во всей Африке.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 1 августа 2018

 

Теги: Африка
Источник: 24 канал
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