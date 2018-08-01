Президентські вибори в Зімбабве: неймовірна схожість з європейськими країнами

Зімбабве за багатьма параметрами володіє разючим схожістю з Російською Федерацією. Дивлячись на африканську країну і на те, як справи йдуть там, можна з великою ймовірністю спрогнозувати, що далі буде відбуватися в азіатській – тобто в РФ.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

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Він запевнив, що вперше за 40 років у виборах глави держави не брав участі 94-річний Роберт Мугабе. Колись цю людину сприймали як молодого і рішучого героя, який підняв країну з колін і повернув їй гідність.

"Потім Мугабе постарів і заплив жиром повністю корумпованої "еліти". Як завжди, нею стали його земляки та родичі. Разом вони знищили опозицію, почали грабувати свою країну і, природно, вкинули її в жахливу економічну кризу. З майже найбагатшої країни Зімбабве стала найбіднішою країною Африки", – сказав журналіст.

Тимчасово пост президента зайняв Еммерсон Мнангагва – колишній головний гебешник Зімбабве з добрим прізвиськом "крокодил". Воно прив'язалася до нього за звичку кидати політичних опонентів на корм цим чудовим рептиліям. Але зараз 75-річний Мнангагва стверджує, що став хорошим і добрим. Ви не повірите: з'ясувалося, що він завжди був демократом і мріяв про свободу, але ось злий Мугабе йому не давав показати свої справжні нахили,

– розповів Яковина.

Журналіст наголосив, що його – обдурити Захід і отримати там економічну і політичну підтримку. Його головний опонент - теж цікавий персонаж. Звуть його Нельсон Чаміса. Він став депутатом в 25 років. Міністром – в 31 рік. Зараз йому 40 років. Якщо переможе, то стане наймолодшим президентом не тільки в історії Зімбабве, а й взагалі у всій Африці.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 1 серпня 2018