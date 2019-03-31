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      Президентские выборы за рубежом: вскоре закроется первый избирательный участок

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      Президентские выборы 2019
      Президентские выборы 2019 / Фото из социальных сетей

      В столице Австралии Канберре в 11 часов по киевскому времени завершится голосование на единственном в этой стране заграничном избирательном участке на выборах президента Украины.

      Участок, созданный при посольстве Украины, открылся в 23:00 по киевскому времени 30 марта.

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      Проголосовать в Австралии могли и украинцы из Новой Зеландии. Стоит отметить, что на заграничных избирательных участках голосование проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны, где проходит голосование.

      Последним закроется избирательный участок в США в Сан-Франциско в 6:00 утра 1 апреля по киевскому времени.

      По данным ЦИК, всего в заграничном избирательном округе сформирована 101 участковая комиссия. Участки расположены в посольствах и консульствах Украины. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

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      Наибольшее количество участков сформировано в Германии, их там 5. По четыре – в США, Польше, Италии, по три участка созданы в Канаде, Испании и Турции. В России все участки для голосования закрыты.

      вибори цвк дільниці
      Как будут проходить выборы президента Украины

      blog_ava
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      Теги: Выборы Президента 2019 Австралия
      Источник: 24 канал
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