Президентский автопарк Макрона оборудовали антивирусными барьерами: фото

Двенадцать автомобилей, входящих в автопарк французского президента оборудовали специальными антибактериальными барьерами, которые должны защитить Эммануэля Макрона от вероятного заражения COVID-19.

Специальные прозрачные панели установили между местом водителя и пассажира. Их изготовила компания Usipanel из Тулузы в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом информирует BFM TV.

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В автомобилях барьер закреплен на основах подголовника. Каждая модель адаптирована к модели авто,

– пояснил один из двух руководителей компании Франсуа Шантро.

Он добавил, что еще 2 месяца назад и не надеялся, что защитные барьеры его компании появятся в автомобилях президента Франции.



Защитные барьеры в автомобилях Макрона / Фото jeanmarcmorandini.com

К слову, автопарком Елисейского дворца пользуются также советники Эммануэля Макрона.

Какова ситуация с коронавирусом во Франции?

Страна входит в пятерку стран наиболее пораженных COVID-19. На днях по количеству инфицированных Франция обогнала Китай, откуда коронавирус начал свой путь распространения миром. По состоянию на 10 апреля во Франции зафиксировали свыше 117 тысяч случаев инфицирования COVID-19, из них летальных – 12 210.



От 17 марта во Франции действует строгий режим карантина. Граждане могут покидать дома только при насущных потребностях, которые четко определены правилами. На каждый выход надо заполнять специальную бумажную форму или активизировать онлайн QR-код с указанием персональных данных, адреса, даты и времени выхода из дома. За нарушение режима – штраф в 135 евро или лишение свободы на несколько месяцев.