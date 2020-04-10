Президентський автопарк Макрона обладнали антивірусними бар’єрами: фото
Дванадцять автомобілів, що входять до автопарку французького президента обладнали спеціальними антибактеріальними бар’єрами, що мають захистити Еммануеля Макрона від ймовірного зараження COVID-19.
Спеціальні прозорі панелі встановили між місцем водія та пасажира. Їх виготовила компанія Usipanel з Тулузи в рамках боротьби з епідемією коронавірусу. Про це інформує BFM TV.
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В автомобілях бар'єр закріплений на основах підголівника. Кожна модель адаптована до моделі авто,
– пояснив один з двох керівників компанії Франсуа Шантро.
Він додав, що ще 2 місяці тому й не сподівався, що захисні бар’єри його компанії з’являться в автівках президента Франції.
Захисні бар'єри в автомобілях Макрона / Фото jeanmarcmorandini.com
До слова, автопарком Єлисейського палацу користуються також радники Еммануеля Макрона.
Яка ситуація з коронавірусом у Франції? Країна входить у п’ятірку найбільш уражених COVID-19 країн. Днями за кількістю інфікованих Франція обігнала Китай, звідки коронавірус почав свій шлях поширення світом. Станом на 10 квітня у Франції зафіксували понад 117 тисяч випадків інфікування COVID-19, з них летальних – 12 210.
Від 17 березня у Франції діє суворий режим карантину. Громадяни можуть полишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами. На кожний вихід треба заповнювати спеціальну паперову форму або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси, дати і часу виходу з дому. За порушення режиму – штраф у 135 євро або позбавлення волі на кілька місяців.
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