Президентський автопарк Макрона обладнали антивірусними бар’єрами: фото

Дванадцять автомобілів, що входять до автопарку французького президента обладнали спеціальними антибактеріальними бар’єрами, що мають захистити Еммануеля Макрона від ймовірного зараження COVID-19.

Спеціальні прозорі панелі встановили між місцем водія та пасажира. Їх виготовила компанія Usipanel з Тулузи в рамках боротьби з епідемією коронавірусу. Про це інформує BFM TV.

Раніше Коронавірус у Франції: в країні оголосили масове тестування через недієвість карантину

В автомобілях бар'єр закріплений на основах підголівника. Кожна модель адаптована до моделі авто,

– пояснив один з двох керівників компанії Франсуа Шантро.

Він додав, що ще 2 місяці тому й не сподівався, що захисні бар’єри його компанії з’являться в автівках президента Франції.



Захисні бар'єри в автомобілях Макрона / Фото jeanmarcmorandini.com

До слова, автопарком Єлисейського палацу користуються також радники Еммануеля Макрона.

Яка ситуація з коронавірусом у Франції? Країна входить у п’ятірку найбільш уражених COVID-19 країн. Днями за кількістю інфікованих Франція обігнала Китай, звідки коронавірус почав свій шлях поширення світом. Станом на 10 квітня у Франції зафіксували понад 117 тисяч випадків інфікування COVID-19, з них летальних – 12 210.



Від 17 березня у Франції діє суворий режим карантину. Громадяни можуть полишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами. На кожний вихід треба заповнювати спеціальну паперову форму або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси, дати і часу виходу з дому. За порушення режиму – штраф у 135 євро або позбавлення волі на кілька місяців.