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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Президентський автопарк Макрона обладнали антивірусними бар’єрами: фото

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      Еммануель Макрон / Getty images

      Дванадцять автомобілів, що входять до автопарку французького президента обладнали спеціальними антибактеріальними бар’єрами, що мають захистити Еммануеля Макрона від ймовірного зараження COVID-19.

      Спеціальні прозорі панелі встановили між місцем водія та пасажира. Їх виготовила компанія Usipanel з Тулузи в рамках боротьби з епідемією коронавірусу. Про це інформує BFM TV.

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      В автомобілях бар'єр закріплений на основах підголівника. Кожна модель адаптована до моделі авто,
      – пояснив один з двох керівників компанії Франсуа Шантро.

      Він додав, що ще 2 місяці тому й не сподівався, що захисні бар’єри його компанії з’являться в автівках президента Франції.


      Захисні бар'єри в автомобілях Макрона / Фото jeanmarcmorandini.com

      До слова, автопарком Єлисейського палацу користуються також радники Еммануеля Макрона.

      Яка ситуація з коронавірусом у Франції? Країна входить у п’ятірку найбільш уражених COVID-19 країн. Днями за кількістю інфікованих Франція обігнала Китай, звідки коронавірус почав свій шлях поширення світом. Станом на 10 квітня у Франції зафіксували понад 117 тисяч випадків інфікування COVID-19, з них летальних – 12 210.

      Від 17 березня у Франції діє суворий режим карантину. Громадяни можуть полишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами. На кожний вихід треба заповнювати спеціальну паперову форму або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси, дати і часу виходу з дому. За порушення режиму – штраф у 135 євро або позбавлення волі на кілька місяців.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Еммануель Макрон Новини Франції Новини політики
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