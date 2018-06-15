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22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Президентский забег: действительно ли "Новый курс" Тимошенко имеет нечто революционное

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Почти три часа Юлия Тимошенко говорила о "Новом курсе Украины". Ее слушали люди, которых привезли из всех регионов Украины. Она говорила о том, что хочет вернуть мигрантов, начать технологический прогресс. Ну и традиционно, жаловалась на нынешнюю власть.

Предлагала упразднить пост президента и сделать Украину парламентской республикой. Всем хочет предоставить украинцам право законодательной инициативы.

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А вот коррупцию Тимошенко собрались преодолевать с помощью блокчейна. Суть такова, что большинство кадровых решений в стране будет принимать общественность, в частности, Национальная ассамблея самоуправления. Контролировать судебную систему, в версии Тимошенко, так называемые "Палаты чести".

Почти не говорила Тимошенко о войне на Донбассе. Лишь под конец своего выступления вспоминает, что надо вводить миротворческую миссию ООН только на условиях Украины. А вот о Крыме, ни слова. И хоть в начале форума Юлия Тимошенко уверяла, что форум – не съезд партии, то под конец уже активно пропагандировала свою программу.

Ярко о "Новом курсе Украины" высказался один из участников форума. Просто во время выступления мужчина вышел на сцену, подарил Юлии Тимошенко цветы и снял футболку. На спине написал - "Новый курс Украины" с провокативной стрелочкой вниз.

10 лет назад у Юлии Тимошенко уже была похожая программа. Только называлась она "Украинский прорыв". Таких прорывов у женщины с косой планировалось аж двенадцать: конституционный, судебный, информационный, антикоррупционный, демографический, интеллектуальный, транзитный, энергоэффективный, инвестиционный, строительный и аграрный. И того самого 2009-го года Юлия Тимошенко обещала расширить полномочия общества.

Она не стала каким-то прагматиком или очень рациональным политиком. То есть она активно пропагандирует популярные темы, она до сих пор любит оппозиционную риторику,
– отметил политический обозреватель Алексей Минаков.

Поэтому на этот раз, кроме популизма, Тимошенко не предложила путей реализации свои программы. Лишь анонсировала проведение еще двух форумов этого года. И поэтому сейчас Юлия Тимошенко использует все возможности, чтобы задать тон предстоящим президентским гонкам.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Киева Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко ВО Батьківщина
Источник: 24 Канал
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