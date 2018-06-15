Эксперт рассказал, что общего у Тимошенко, Порошенко и Вакарчука

О низких рейтингах Юлии Тимошенко и ее попытках найти новый электорат благодаря выступлению на форуме "Новый курс Украины" – в программе "План Б" рассказал основатель политического издания Politicus Vulgaris Сергей Лямец.

По его словам, у Тимошенко большой антирейтинг. Даже когда она говорит правильные вещи, ей уже никто не верит.

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"Если бы был кто-то из политиков, у кого бы был высокий уровень доверия, то, конечно, что Тимошенко не стоило бы и деньги тратить на этот съезд. Все ее соперники именно такие же, как и она. У Петра Порошенко высокий антирейтинг и низкий рейтинг. даже Вакарчук, посмотрите последние опросы. Несмотря на то, что он даже еще не сообщил, что идет в президенты, а делает вид, что не идет, тем не менее у него уже большой антирейтинг. В Украине есть такая традиция, где выбирают не того, кто нравится, а выбирают "меньшее – отметил Лямец.

О населении Украины, которому нравится "мать" Тимошенко

"В рациональном есть действительно часть населения, которые любят Юлию Тимошенко и это накладывается на фактор украинского избирателя, которые хотят, чтобы была любящая мать, которая будет о них заботиться, защищать и оберегать", – отметил глава Центра политических студий и аналитики Виктор Таран

По его словам, Юлия Владимировна этот образ всегда использовала и если вспомнить ее кампании, то она работает, она защищает, она сделает и будет бороться за справедливость и тому подобное. Тимошенко постоянно это эксплуатирует.