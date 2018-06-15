Експерт розповів, що спільного у Тимошенко, Порошенка та Вакарчука

Про низькі рейтинги Юлії Тимошенко та її спроби знайти новий електорат завдяки виступу на форумі "Новий курс України" – в програмі "План Б" розповів засновник політичного видання Politicus Vulgaris Сергій Лямець.

За його словами, у Тимошенко великий антирейтинг. Навіть коли вона говорить цілком правильні речі, їй вже ніхто не вірить.

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"Якби був хтось з політиків, у кого би був високий рівень довіри, то, звісно, що Тимошенко не вартувало б і гроші витрачати на цей з'їзд. Всі її суперники саме такі ж, як і вона. У Петра Порошенка високий антирейтинг та низький рейтинг. Навіть Вакарчук, подивіться останні опитування. Не дивлячись на те, що він навіть ще не повідомив, що йде в президенти, а вдає, що не йде, тим не менше в нього вже великий антирейтинг. В Україні є така традиція, де обирають не того, хто подобається, а обирають "менше зло", – зазначив Лямець.

Про населення України, якому подобається "мати" Тимошенко

"В раціональному є дійсно частина населення, які люблять Юлію Тимошенко і це накладається на фактор українського виборця, які хочуть, щоб була любляча мати, яка буде за них піклуватися, захищати і оберігати", – зазначив голова Центру політичних студій та аналітики Віктор Таран

За його словами, Юлія Володимирівна цей образ завжди використовувала і якщо згадати її кампанії, то вона працює, вона захищає, вона зробить і буде боротись за справедливість тощо. Тимошенко постійно – це експлуатує.