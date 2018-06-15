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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Експерт розповів, як вплине високий антирейтинг Вакарчука на Тимошенко

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Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Фото з відкритих джерел

Юлія Тимошенко намагається відшукати новий електорат, покладаючи надію на те, що всі її суперники, як і вона, мають високий антирейтинг,

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів засновник політичного видання Politicus Vulgaris Сергій Лямець.

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"Я був на форумі, Юлія Володимирівна в чудовій формі, але, по суті, це вона ж і є.  Я чув багато суперечливих одна одній думок про те, що це було. Але найбільше мені сподобалась думка, яку я почув вчора. Тимошенко свій певний електорат вичерпала, і вона намагається зачепитись за будь-який новий електорат. Тобто, уявіть, Юлії Володимирівни практично немає в містах, тому що в містах є великий ефект впізнаваності, тобто всі вже її знають", – зазначив Лямець.

 За його словами, у Тимошенко великий антирейтинг. Навіть коли вона говорить цілком правильні речі, їй вже ніхто не вірить. 

Якби був хтось з політиків, у кого би був високий рівень довіри, то, звісно, що Тимошенко не вартувало б і гроші витрачати на цей з'їзд. Всі її суперники саме такі ж, як і вона. У Петра Порошенка високий антирейтинг та низький рейтинг. Навіть Вакарчук, подивіться останні опитування. Не дивлячись на те, що він навіть ще не повідомив, що йде в президенти, а вдає, що не йде, тим не менше в нього вже великий антирейтинг.  В Україні є така традиція, де обирають не того, хто подобається, а обирають "менше зло",
– додав експерт.

Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Святослав Вакарчук
Джерело: 24 Канал
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