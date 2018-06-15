Політолог розкрив справжні мотиви виступу Тимошенко на форумі "Новий курс України"

Завдяки виступу на форумі "Новий курс України" лідерка фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко хоче позбутися цього іміджу старої олігархічної політики та переконати, що вона здатна до змін,

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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"Я би не спрощував феномен Юлії Тимошенко. Дійсно, її проблема в тому, що її сприймають, як явище, як феномен старої олігархічної політики. Але вона хоче позбутися цього іміджу. Саме тому цей захід і був організований. Фактично, на мій погляд, це була спроба закликати український креативний клас, активну частину громадянського суспільства. Вона, наприклад, згадувала на початку, що там був присутній актив "Реанімаційного пакету реформ". І вона наголошувала, що цей захід не партійний, що тут є її критики також", – зазначив Фесенко.

За його словами, це спроба організувати діалог з частиною суспільства, а потім, можливо, і співпрацю.

Тимошенко хоче переконати, що вона здатна до змін, здатна до оновлення, здатна до того, щоб разом з креативним класом змінювати країну, перезасновувати її, як сказано було сьогодні в її доповіді. Думаю, не всі в це повірять.

Відео випуску програми "Pro новини" за 15 червня 2018