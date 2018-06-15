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Під час виступу Тимошенко роздягнувся чоловік: фото

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Під час виступу Тимошенко на сцені роздягнувся чоловік
Під час виступу Тимошенко на сцені роздягнувся чоловік / Twitter-акаунт Романа Кравця

Під час виступу лідерки фракції ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко на форумі "Новий курс України" на сцену вийшов невідомий чоловік. Він вручив букет політику, після чого роздягнувся до поясу.

Про це у Twitter повідомив журналіст Роман Кравець.

"На сцену вийшов якийсь хлопець, вручив букет Тимошенко. Потім зняв футболку і... просто пішов. На тілі був напис: "Новий курс". Дивно, але його ніхто не намагався затримати", – мовиться у повідомленні.

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Варто звернути увагу, що напис на спині чоловіка "Новий курс" був виконаний разом зі стрілкою, яка вказувала на низ, тобто – на п’яту точку незнайомця.

 

Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Курйозні новини
Джерело: 24 канал
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