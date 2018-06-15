Під час виступу Тимошенко роздягнувся чоловік: фото
Під час виступу лідерки фракції ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко на форумі "Новий курс України" на сцену вийшов невідомий чоловік. Він вручив букет політику, після чого роздягнувся до поясу.
Про це у Twitter повідомив журналіст Роман Кравець.
"На сцену вийшов якийсь хлопець, вручив букет Тимошенко. Потім зняв футболку і... просто пішов. На тілі був напис: "Новий курс". Дивно, але його ніхто не намагався затримати", – мовиться у повідомленні.
Читайте також: Савченко різко висловилась про Тимошенко: "Це найбезжальніша істота"
Варто звернути увагу, що напис на спині чоловіка "Новий курс" був виконаний разом зі стрілкою, яка вказувала на низ, тобто – на п’яту точку незнайомця.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі