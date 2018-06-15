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Во время выступления Тимошенко разделся мужчина: фото

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Во время выступления Тимошенко на сцене разделся мужчина
Во время выступления Тимошенко на сцене разделся мужчина / Twitter-аккаунт Романа Кравца

Во время выступления лидера фракции ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко на форуме "Новый курс Украины" на сцену вышел неизвестный мужчина. Он вручил букет политику, после чего разделся до пояса.

Об этом в Twitter сообщил журналист Роман Кравец.

"На сцену вышел какой-то парень, вручил букет Тимошенко. Потом снял футболку и... просто ушел. На теле была надпись: "Новый курс". Странно, но его никто не пытался задержать", – говорится в сообщении.

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Стоит обратить внимание, что надпись на спине мужчины "Новый курс" была выполнена вместе со стрелкой, которая указывала на низ, то есть на пятую точку незнакомца.

 

Теги: Новости Украины Курьезные новости Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
Источник: 24 канал
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