Политолог раскрыл истинные мотивы выступления Тимошенко на форуме "Новый курс Украины"

Благодаря выступлению на форуме "Новый курс Украины" лидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко хочет избавиться от этого имиджа старой олигархической политики и убедить, что она способна к изменениям.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко.

Читайте также: Во время выступления Тимошенко разделся человек: фото

"Я бы не упрощал феномен Юлии Тимошенко. Действительно, ее проблема в том, что ее воспринимают, как явление, как феномен старой олигархической политики. Но она хочет избавиться от этого имиджа. Именно поэтому данное мероприятие и было организовано. Фактически, на мой взгляд, это была попытка призвать украинский креативный класс, активную часть гражданского общества. Она, например, упоминала в начале, что там присутствовал актив "Реанимационного пакета реформ". И она подчеркивала, что это мероприятие не партийное, что здесь есть ее критики также", – отметил Фесенко.

По его словам, это попытка организовать диалог с частью общества, а потом, возможно, и сотрудничество.

Тимошенко хочет убедить, что она способна к изменениям, способна к обновлению, способна к тому, чтобы вместе с креативным классом менять страну, переосновывать ее, как сказано было сегодня в ее докладе. Думаю, не все в это поверят.

Видео выпуска программы "Pro новости" за 15 июня 2018