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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Эксперт рассказал, как повлияет высокий антирейтинг Вакарчука на Тимошенко

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Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Фото из открытых источников

Юлия Тимошенко пытается отыскать новый электорат, возлагая надежду на то, что все ее соперники, как и она, имеют высокий антирейтинг

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал основатель политического издания Politicus Vulgaris Сергей Лямец.

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"Я был на форуме, Юлия Владимировна в прекрасной форме, но, по сути, это она и есть. Я слышал много противоречивых друг другу мыслей о том, что это было. Но больше всего мне понравилась мысль, которую я услышал вчера. Тимошенко свой определенный электорат исчерпала, и она пытается зацепиться за любой новый электорат. То есть, представьте, Юлии Владимировны практически нет в городах, так как в городах есть большой эффект узнаваемости, то есть все уже ее знают", – отметил Лямец.

По его словам, у Тимошенко большой антирейтинг. Даже когда она говорит правильные вещи, ей уже никто не верит.

Если бы был кто-то из политиков, у кого бы был высокий уровень доверия, то, конечно, что Тимошенко не стоило бы и деньги тратить на этот съезд. Все ее соперники именно такие же, как и она. У Петра Порошенко высокий антирейтинг и низкий рейтинг. Даже Вакарчук, посмотрите последние опросы. Несмотря на то, что он даже еще не сообщил, что идет в президенты, а делает вид, что не идет, тем не менее у него уже большой антирейтинг. В Украине есть такая традиция, где выбирают не того, кто нравится, а выбирают "меньшее зло",
– добавил эксперт.

Теги: Святослав Вакарчук Юлия Тимошенко Новости Украины Новости политики ВО Батьківщина
Источник: 24 Канал
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