Волонтер рассказал, почему российская власть возвела колючую проволоку на границе с ОРДЛО

О том, что Россия, в принципе, отказывается от тех, кого посылает воевать на Донбасс – в программе "План Б" рассказал волонтер и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

1 июня Кремль закрыл границу для жителей неподконтрольных Украине территорий. Все – из-за проведения Чемпионата мира по футболу. Более того, на границе с ОРДЛО российская власть построила фортификационные сооружения, в частности возвела забор с колючей проволокой.

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"Я думаю, что россияне хотят, чтобы наемники к ним не возвращались. Россияне им (наемникам – 24 канал) часто мусолят мозг, а потом не пускают обратно. Вообще, для наемников, воюющих в ОРДЛО, вернуться в Россию часто бывает проблемой", – отметил волонтер Дейнега.

Также в программе: о штурм Луганского пограничного отряда в 2014 году

"Штурм Луганского пограничного отряда начался в ночь с 1 на 2 июня в 4 часа утра 2014 года. Поэтому, фактически, это уже было 2 июня. Оборона отряда длилась не 4 дня, а, фактически, 3. Последний военнослужащий покинул погранотряд около 3 – 3:30 уже 4 июня", –полковник ГПСУ в отставке Сергей Дейнего.

Также он отметил, что телефонная связь с коллегами из РФ существовал до последнего. Ведь даже после того, как было передислоцировано управление Луганского пограничного отряда, все равно остались подразделения, которые не были объяты "пламенем войны".

Дейнего заверил, что в их пограничном отряде не было такой ситуация, когда бы они были брошены на произвол судьбы. Речь идет о том, что у них была связь с Киевом и с руководством Государственной пограничной службы. По его словам, они получали команды и докладывали о всех изменениях в обстановке, поэтому ситуация была контролируемая.

"Ну а то, что все равно произойдет штурм, состоятся попытки переломить нас, и склонить на сторону так называемой ЛНР, или уничтожить, – это стало понятно где-то недели за две до непосредственно штурма", – добавил полковник в отставке.

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