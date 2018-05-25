На фоне войны я отказываюсь называть украинские клубы ненастоящими, – эксперт

О Лиге чемпионов и украинском футболе в программе "План Б" рассказал пресс-атташе национальной сборной Украины по футболу Александр Гливинский.

– Лига чемпионов УЕФА не может имиджево повлиять на украинский футбол, ведь наш футбол остается со своими исполнителями из-за того, что Украина переживает непростые времена, которые не позволяют пригласить богатых игроков. Если клубы не имеют средств на легионеров, то это шанс для молодых игроков проявить себя, ведь многие клубы еле сводят концы с концами. "На фоне войны, на фоне переселения клубов все это непросто, но я отказываюсь называть наш чемпионат ненастоящим или, как говорят "смешным". Проблем немало и они обусловлены проблемами в экономике.

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– Я симпатизирую "Реалу" с 1985 года, поэтому я буду последовательным, и за"Барселону" не болею. Кто больше на победу заслуживает? У "Реала" это будет уже такая цепь побед. Они и так гранды, но это будет такая жирная черта под этой всей истории. Осторожно с этим "Ливером"! Я как-то написал так в Faceook, и от фанатов мне написали "ливер у тебя между ногами". Извините, ну так написали.

Также в программе "План Б" журналист Сергей Иванов рассказал о попытках создать в Украине Антикоррупционный суд.

– Я не верю в то, что люди настолько наивны, что думают, будто, с созданием Антикоррупционного суда в Украине все наладится, начнут садиться в тюрьму коррупционеры и прекратятся все хищения. А также не верю, что в Антикоррупционном суде будут настоящие приговоры. Это просто создаст определенный пиар для кого-то. Такие органы просто принимают определенное участие в политической жизни, но не выполняют какой-либо правоохранительной функции соответствующего органа с уголовной юрисдикцией.

– Мне интересно, из кого будут набирать судей в Антикоррупционный суд? Из Ангелов? У меня возникает один простой вопрос: где взять людей, которые будут беспристрастно и неангажированно выносить приговоры? Или они будут работать так же, как НАПК, как НАБУ

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