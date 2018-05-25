На фоні війни я відмовляюся називати українські клуби несправжніми, – експерт

Про Лігу чемпіонів і український футбол у програмі "План Б" розповів прес-аташе національної збірної України з футболу Олександр Гливинський.

– Ліга чемпіонів УЄФА не може іміджево вплинути на український футбол, адже наш футбол залишається із своїми виконавцями через те, що Україна переживає непрості часи, які не дозволяють запросити багатих гравців. Якщо клуби не мають коштів на легіонерів, то це шанс для молодих гравців проявити себе, адже багато клубів ледь зводять кінці з кінцями. "На фоні війни, на фоні переселення клубів усе це непросто, але я відмовляюсь називати наш чемпіонат несправжнім або, як кажуть "смішним". Проблем чимало і вони зумовлені з проблемами в економіці.

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– Я симпатизую "Реалу" з 1985 року, тому я буду послідовним, та й за"Барселону" не вболіваю. Хто більше на перемогу заслуговує? В "Реала" це буде вже такий ланцюг перемог. Вони й так гранди, але це буде така жирна риска під цією всією історію. Обережно з цим "Лівером"! Я якось написав так у Faceook, і від фанатів мені написали "лівєр у тебе між ногами". Вибачайте, ну так написали.

Також у програмі "План Б" журналіст Сергій Іванов розповів про спроби створити в Україні Антикорупційний суд.

– Я не вірю в те, що люди настільки наївні, що думають, начебто, зі створенням Антикорупційного суду в Україні все налагодиться, почнуть сідати до в’язниці корупціонери і припиняться всі розкрадання. А також не вірю, що Антикорупційному суді будуть справжні вироки. Це просто створить певний піар для когось. Такі органи просто беруть певну участь у політичному житті, але не виконують якоїсь правоохоронної функції відповідного органу з кримінальною юрисдикцією.

– Мені цікаво, з кого набиратимуть суддів до Антикорупційного суду? З Янголів? У мене виникає одне просте запитання: де взяти людей, які будуть неупереджено і не заангажовано виносити вироки? Чи вони працюватимуть так само, як НАЗК, чи як НАБУ

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