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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Європі забули, що ЄС створили не тільки заради економічної вигоди, – Сироїд щодо агресії Росії

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Про відкриття Керченського мосту та будівництво "Північного потоку-2" – в програмі "План Б" розповіла заступниця голови Верховної Ради та народна депутатка від "Самопомочі" Оксана Сироїд.

– Зв'язок між Керчинським мостом і "Північним потоком-2" прямий. Це агресивна, але послідовна і цілеспрямована політика Росії стосовно України, стосовно світу, і нездатність світу на це реагувати. Ані українські політики, ані європейські політики, і, на жаль, міжнародна спільнота сьогодні не мають відповіді на агресивну політику Росії. Це намагається на сьогодні тільки зробити Сполучені Штати, борючись всередині своїх інститутів і намагаючись називати речі своїми іменами. І Росії за цих обставин дуже комфортно проштовхувати все те, що вони планували десятиліттями. Насправді, "Північний потік", він же ж не вчора з'явився, правда?

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– В Україні існує олігархічній плюралізм. Олігархи визначають правила гри у Верховній Раді, у виконавчій владі, у судовій системі. Тому для нормальних людей залишається дуже невеликий простір, де можна щось зробити, аби не зайти в інтереси одного з семи олігархів. Тут простого рішення немає, і без людей ми не впораємось. Якщо люди далі будуть обирати на виборах олігархічні проекти, вибачте, у нас з вами більше простору не з'явиться. Тому люди повинні також думати, коли вони йдуть на вибори. Якщо вони голосують просто за гарного хлопця, а потім виявиться, що цей гарний хлопець співає під дудку олігархів, то простору в нас для маневру не збільшиться. А олігархічний консенсус збережеться, і вони будуть далі відстоювати свої інтереси.

– У Європі вже є третє покоління, яке виросло без війни. І природньо, що люди забувають загрозу. Так само і Німеччина, як і інші європейські країни, забули, що сам Європейський Союз був створений не просто заради економічної вигоди, а супроти російської агресії. І от цінності забуваються, а матеріальні інтереси залишаються.

Більше – дивіться у програмі. 

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Росії Україна – Росія Північний потік-2 Новини політики Євросоюз Оксана Сироїд
Джерело: 24 Канал
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