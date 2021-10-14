Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новые детали сделки. На базе материалов оппозиционные политики инициировали отстранение главы государства от должности.
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В Чили начали процедуру импичмента президенту
Оппозиция ссылается на "этический долг". В частности хочет привлечь Пиньери к ответственности за возможные нарушения, о которых говорится в расследовании Pandora Papers.
В начале октября прокуратура Чили заявила, что начнет расследования возможных обвинений президента в коррупции и налоговых махинациях, связанных с продажей рудника "Доминга".
В то же время сам глава государства отверг все обвинения. И заявил, что в соглашении не было выявлено никаких нарушений.
Последнее предложение об импичменте может быть вынесено на голосование Конгресса перед первым туром всеобщих выборов в Чили 21 ноября. Если же это решение одобрит нижняя палата, оно попадет в сенат, где должно быть одобрено большинство в две трети голосов.
Один из инициаторов импичмента, депутат Хайме Наранхо заявил, что Пиньера открыто нарушил Конституцию, а также серьезно нарушил честь нации.
Расследование Pandora Papers: что известно
- Ряд мировых СМИ 3 октября 2021 года опубликовали расследование на базе масштабной утечки конфиденциальных документов, известного как Pandora Papers.
- В проекте приняли участие более 600 журналистов из 117 стран мира.
- В обнародованных документах говорится о многих политиках, бизнесменах, звездах шоу-бизнеса.
- В частности там фигурирует президент Украины Владимир Зеленский и олигарх Игорь Коломойский.