Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новые детали сделки. На базе материалов оппозиционные политики инициировали отстранение главы государства от должности.

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В Чили начали процедуру импичмента президенту

Оппозиция ссылается на "этический долг". В частности хочет привлечь Пиньери к ответственности за возможные нарушения, о которых говорится в расследовании Pandora Papers.

В начале октября прокуратура Чили заявила, что начнет расследования возможных обвинений президента в коррупции и налоговых махинациях, связанных с продажей рудника "Доминга".

В то же время сам глава государства отверг все обвинения. И заявил, что в соглашении не было выявлено никаких нарушений.

Последнее предложение об импичменте может быть вынесено на голосование Конгресса перед первым туром всеобщих выборов в Чили 21 ноября. Если же это решение одобрит нижняя палата, оно попадет в сенат, где должно быть одобрено большинство в две трети голосов.

Справка. Семья Пиньера в 2010 году продала свою долю в проекте рудника "Доминго" близкому другу и деловому партнеру президента. Расследования документов Pandora выявило, что часть платежа содержала пункт, который требует от правительства не ужесточать меры по охране окружающей среды в районе, что предлагается для шахты на севере Чили.

Один из инициаторов импичмента, депутат Хайме Наранхо заявил, что Пиньера открыто нарушил Конституцию, а также серьезно нарушил честь нации.

Расследование Pandora Papers: что известно