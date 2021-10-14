Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив нові деталі угоди. На базі матеріалів опозиційні політики ініціювали усунення глави держави з посади.

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У Чилі почали процедуру імпічменту президенту

Опозиція посилається на "етичний обов'язок". Зокрема хоче притягнути Піньєрі до відповідальності за можливі порушення, про які мовиться в розслідуванні Pandora Papers.

На початку жовтня прокуратура Чилі заявила, що почне розслідування можливих звинувачень президента в корупції і податкових махінаціях, пов'язаних з продажем рудника "Домінга".

Водночас сам очільник держави відкинув всі звинувачення. І заявив, що в угоді не було виявлено жодних порушень.

Остання пропозиція про імпічмент може бути винесена на голосування конгресу перед першим туром загальних виборів в Чилі 21 листопада. Якщо ж це рішення схвалить нижня палата, воно потрапить в сенат, де має бути схвалено більшість в дві третини голосів.

Довідка. Сім'я Піньєра у 2010 році продала свою частку в проєкті рудника "Домінго" близькому другу і діловому партнеру президента. Розслідування документів Pandora виявило, що частина платежу містила пункт, який вимагає від уряду не посилювати заходи з охорони довкілля в районі, що пропонується для шахти на півночі Чилі.

Один з ініціаторів імпічменту, депутат Хайме Наранхо заявив, що Піньєра відкрито порушив Конституцію, а також серйозно порушив честь нації.

Розслідування Pandora Papers: що відомо