Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив нові деталі угоди. На базі матеріалів опозиційні політики ініціювали усунення глави держави з посади.
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У Чилі почали процедуру імпічменту президенту
Опозиція посилається на "етичний обов'язок". Зокрема хоче притягнути Піньєрі до відповідальності за можливі порушення, про які мовиться в розслідуванні Pandora Papers.
На початку жовтня прокуратура Чилі заявила, що почне розслідування можливих звинувачень президента в корупції і податкових махінаціях, пов'язаних з продажем рудника "Домінга".
Водночас сам очільник держави відкинув всі звинувачення. І заявив, що в угоді не було виявлено жодних порушень.
Остання пропозиція про імпічмент може бути винесена на голосування конгресу перед першим туром загальних виборів в Чилі 21 листопада. Якщо ж це рішення схвалить нижня палата, воно потрапить в сенат, де має бути схвалено більшість в дві третини голосів.
Один з ініціаторів імпічменту, депутат Хайме Наранхо заявив, що Піньєра відкрито порушив Конституцію, а також серйозно порушив честь нації.
Розслідування Pandora Papers: що відомо
- Низка світових ЗМІ 3 жовтня 2021 року опублікували розслідування на базі масштабного витоку конфіденційних документів, відомого як Pandora Papers.
- У проєкті взяли участь понад 600 журналістів зі 117 країн світу.
- У оприлюднених документах мовиться про багатьох політиків, бізнесменів, зірок шоу-бізнесу.
- Зокрема там фігурує президент України Володимир Зеленський та олігарх Ігор Коломойський.