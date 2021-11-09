За импичмент проголосовали 78 депутатов. Это минимальное количество, которое требуется для решения.
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Зато 67 депутатов проголосовали против импичмента, в частности, несколько представителей оппозиции. Другие воздержались или отсутствовали.
Почему объявили импичмент
Политики решили устранить Пиньеру из-за обвинений в том, что президент, якобы, способствовал продаже имущества своей семьи, используя офшорные компании.
Журналисты обнародовали документы, что один из сыновей президента использовал офшорные компании на Британских Виргинских островах для продажи горного проекта "Доминга". Семья президента была его совладельцем.
После голосования депутатов рассмотрят вопрос об отстранении от власти президента в Сенате Чили. Предполагают, что Верхняя палата вряд ли поддержит решение.
Что известно о расследовании
- Ряд мировых СМИ в октябре 2021 года опубликовали расследование на базе масштабной утечки конфиденциальных документов, известного как Pandora Papers.
- К этому присоединились 600 журналистов из 117 стран мира. В документах говорится о многих политиках, бизнесменах, звездах шоу-бизнеса.
- Важно, что там фигурирует президент Владимир Зеленский и олигарх Игорь Коломойский.
- Журналисты "Слідство.Інфо" презентовали фильм "Офшор 95" об офшорных счетах Зеленского.