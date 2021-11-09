За імпічмент проголосували 78 депутатів. Це мінімальна кількість, яка потрібна для рішення.

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Натомість 67 депутатів проголосували проти імпічменту, зокрема, декілька представників опозиції. Інші утрималися або були відсутні.

Чому оголосили імпічмент

Політики вирішили усунути Піньєру через звинувачення у тому, що президент, нібито, сприяв продажу майна своєї родини, використовуючи офшорні компанії.

Журналісти оприлюднили документи, що один з синів президента використовував офшорні компанії на Британських Віргінських островах для продажу гірничого проєкту "Домінга". Родина президента була його співвласником.

Після голосування депутатів розглянуть питання про усунення від влади президента у Сенаті Чилі. Припускають, що Верхня палата навряд чи підтримає рішення.

Що відомо про розслідування