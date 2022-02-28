Эти страны призвали государства-члены ЕС предоставить Украине политическую поддержку и позволить институтам ЕС осуществить шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС.
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После этого начнутся переговоры.
Какие страны выступили за оперативное вступление Украины в ЕС
- Болгарии,
- Чехии,
- Эстонии,
- Латвии,
- Литвы,
- Польши,
- Словакии,
- Словении.
Мы твердо верим что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС,
– говорится в письме.
Добавим, что Украина будет просить рассмотреть заявку по специальной процедуре, то есть безотлагательно начать формальный процесс, что приведет к предоставлению нашему государству статуса кандидата на членство.
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