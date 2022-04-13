Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что прибыл в Бородянку вместе с Аларом Карисом, Эгилсом Левитсом, Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой. Они увидели многочисленные разрушения домов и инфраструктуры в селах Киевской области.

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Шмигаль отметил, что вдоль дорог расстреляны и сожжены автомобили. На многих из них осталась надпись "дети".

Крепкая международная коалиция в поддержку Украины

Премьер-министр рассказал украинским партнерам о преступлениях, которые российские оккупанты совершают в Украине. Темой разговора стала необходимость введения масштабных санкций. Они помогут приостановить войну.

Шмигаль подчеркнул, что необходимо как можно скорее восстанавливать Украину. Поэтому арестованные средства и собственность России за рубежом необходимо направить на восстановление разрушенной и поврежденной украинской инфраструктуры.

Визит президентов четырех стран Евросоюза в Киевскую область свидетельствует о крепкой международной коалиции в поддержку Украины. И, надеюсь, убедит сомневающихся в том, что иметь дело с Россией — это финансировать терроризм и геноцид украинцев.

– заявил Шмыгаль.

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии приехали в Бородянку / Фото из телеграма Дениса Шмыгаля

Что президенты пишут в соцсетях

Дуда заявил, что цель президентов – поддержать Владимира Зеленского и украинских защитников в решающий для страны момент.

Гитанас Науседа подчеркнул: в Бородянке свое лицо показала темная сторона человечества. Военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными. Президент заявил, что военных преступников нужно преследовать на международном уровне.

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