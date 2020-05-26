При каких условиях могут снова закрыть метро
Если противоэпидемические меры будут нарушать и заболеваемость коронавирусом возрастет, то работу транспорта снова могут ограничить. Говорится и о метрополитене, который заработал 25 мая.
Нарушения в метро скажутся на статистике COVID-19
По итогам первых дней работы общественного транспорта, в том числе и метро, перевозчикам следует проанализировать случаи нарушений санитарных норм. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Obozrevatel.
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Сейчас я не могу сказать, что происходит в метрополитене, но, если там есть нарушения противоэпидемических мер, то я думаю, что довольно быстро мы это почувствуем на статистике, которая не дает нам врать и лукавить,
– сообщил Ляшко.
Маски неправильно носят, – Ляшко
Ляшко отметил, что если установили соблюдение определенных требований к работе транспорта, то их украинцам надо соблюдать. Речь идет о ношении масок, соблюдении социальной дистанции. Беспокоит Минздрав и неправильное ношение масок в Украине: когда средствами защиты прикрывают только рот, а нос оставляют открытым.
В Минздраве отмечают: с перевозчиками встречались и подробно объясняли о требованиях, и все обещали гарантировать их выполнение.
Перевозчикам нужно оценить все, что произошло, внести коррективы и сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни. Чтобы нам не пришлось пересматривать те подходы, которые уже введены, и не вводить дополнительные ограничения,
– заявил главный санитарный врач.
Коротко о возобновлении работы метро:
В Украине с 25 мая разрешили работу метро. Метрополитен заработал в Киеве, Харькове и Днепре.
Требования к пассажирам метро:
- температура тела до 37,2, отсутствие признаков вирусного заболевания;
- наличие средства индивидуальной защиты;
- соблюдение дистанции – не менее, чем 1,5 метра. Это касается очередей в кассы, терминалов самообслуживания, нахождения на платформах и в вестибюлях.