За яких умов можуть знову закрити метро

Якщо протиепідемічні заходи порушуватимуть і захворюваність на коронавірус зросте, то роботу транспорту знову можуть обмежити. Мовиться і про метрополітен, який запрацював 25 травня.

Порушення у метро позначаться на статистиці COVID-19

За підсумками перших днів роботи громадського транспорту, зокрема, й метро, перевізникам слід проаналізувати випадки порушень санітарних норм. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Obozrevatel.

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Зараз я не можу сказати, що відбувається в метрополітені, але, якщо там є порушення протиепідемічних заходів, то я думаю, що досить швидко ми це відчуємо на статистиці, яка не дає нам брехати і лукавити,

– повідомив Ляшко.

Маски неправильно носять, – Ляшко

Ляшко наголосив, якщо встановили дотримання певних вимог до роботи транспорту, то їх українцям треба дотримуватись. Мовиться про носіння масок, дотримання соціальної дистанції. Непокоїть МОЗ і неправильне носіння масок в Україні: коли засобами захисту прикривають лише рот, а ніс залишають відкритим.

У МОЗ наголошують, з перевізниками зустрічались і детально пояснювали про вимоги, і усі обіцяли гарантувати їх виконання.

Перевізникам потрібно оцінити все, що сталося, внести корективи і зробити все можливе, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби. Щоб нам не довелося переглядати ті підходи, які вже введені, і не вводити додаткових обмежень,

– заявив головний санітарний лікар.

Коротко про відновлення роботи метро:

В Україні з 25 травня дозволили роботу метро. Метрополітен запрацював у Києві, Харкові та Дніпрі.

Вимоги до пасажирів метро:

температура тіла до 37,2, відсутність ознак вірусного захворювання;

наявність засобу індивідуального захисту;

дотримання дистанції – не менше, ніж 1,5 метри. Це стосується черг до кас, терміналів самообслуговування, перебування на платформах та у вестибюлях.



Як не заразитись у метро / Інфографіка 24 каналу