Об этом в эфире 24 Канала заявил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Он отметил, что, вероятно, во время третьего раунда переговоров российская делегация снова будет зачитывать по бумажке стандартный перечень требований: Украина не должна вступать в НАТО, должна пройти демилитаризацию и денацификацию, а также должны быть отменены санкции и другие ограничения в отношении России.

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Путин может затягивать время

"Украина должна быть демилитаризована, войска выведены, мобилизация прекращена – и еще много чего. И, конечно, это четыре региона, из которых Украина должна выйти, признав их официально как часть России. Вот с чем приедет Россия. У них нет никакой мотивации вести мирные переговоры", – сказал Иван Ступак.

Он добавил, что у Владимира Путина, вероятно, такая параллель: Российская империя проиграла Первую мировую войну, потому что, по его мнению, преждевременно из нее вышла. И вместо того, чтобы быть среди победителей, оказалась среди побежденных.

Я предполагаю, что именно такая логика у Путина: давить до конца. Рано или поздно или Украина посыплется, или западные коалиции и партнеры – сменятся правительства, коалиции в парламентах, премьеры и президенты уйдут в отставку. Надо только подождать. И тогда, мол, все будет,

– сказал Ступак.

Он подытожил, что пока у россиян будет продвижение на фронте – хотя бы минимальные успехи в пределах 100 – 200 метров в день – ни о каких переговорах не может быть и речи.