Выборы запланированы на осень 2021 года. Информация о возможном непризнании появилась в новом докладе депутатов Европарламента.
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Депутаты заявили, что они четко разделяют понятия русского народа и режима Путина. Касаемо последнего замечают – ЕС должен дать отпор агрессивной политике режима Владимира Путина.
Режим Кремля они называют "застойной авторитарной клептократией во главе с пожизненным президентом в окружении олигархов".
Более того, определяют план дальнейших действий по борьбе с ним:
- ЕС должен усилить союз с США и другими союзными странами, чтобы уравновесить усилия России и Китая по ослаблению демократии в мире и дестабилизации европейского политического порядка.
- Союз должен предусматривать санкции.
- Также говорится об уменьшении зависимости от российского газа, нефти и другого сырья. Хотя бы пока Путин у власти.
Евросоюз должен быть готов отказаться от признания российского парламента, если выборы 2021 года будут признаны проведенными с нарушением демократических принципов и международного права,
– говорится в сообщении.
Отчет вынесут на голосование в Европарламенте в целом.
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- Более того, глава Кремля заявлял о так называемом якобы "внешнем управлении" Украиной.