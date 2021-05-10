В Вене откроют офис связи НАТО. Соответствующее соглашение 10 мая подписали Североатлантический Альянс и Австрия.

В НАТО заверили, что документ позволит создать свое представительство при ОБСЕ и других международных организациях. Это произойдет уже вскоре.

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Церемония подписания состоялась при участии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и министра иностранных дел Австрии Александера Шелленберга.



Подписание соглашения / Фото НАТО

"После вступления в силу это соглашение откроет путь к официальному созданию офиса связи НАТО с ОБСЕ и другими международными организациями в Вене", – отметили в пресс-службе НАТО.

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