При ОБСЕ откроют представительство НАТО: уже подписали соответствующее соглашение
В Вене откроют офис связи НАТО. Соответствующее соглашение 10 мая подписали Североатлантический Альянс и Австрия.
Источник:пресс-служба НАТО
В НАТО заверили, что документ позволит создать свое представительство при ОБСЕ и других международных организациях. Это произойдет уже вскоре.
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Церемония подписания состоялась при участии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и министра иностранных дел Австрии Александера Шелленберга.
Подписание соглашения / Фото НАТО
"После вступления в силу это соглашение откроет путь к официальному созданию офиса связи НАТО с ОБСЕ и другими международными организациями в Вене", – отметили в пресс-службе НАТО.
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