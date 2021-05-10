У Відні відкриють офіс зв'язку НАТО. Відповідну угоду 10 травня підписали Північноатлантичний Альянс та Австрія.

У НАТО запевнили, що документ дозволить створити своє представництво при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях. Це станеться вже згодом.

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Церемонія підписання відбулась за участю генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга і міністра закордонних справ Австрії Александера Шелленберга.



Підписання угоди / Фото НАТО

"Після набуття чинності ця угода відкриє шлях до офіційного створення Офісу зв'язку НАТО з ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями у Відні", – зазначили у пресслужбі НАТО.

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