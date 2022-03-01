От ракетных ударов врага погибли 7 человек. Они получили тяжелые ранения.
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Кто погиб
Военные умерли от множественных взрыво-осколочных повреждений туловища, головы, внутренних органов. Их хоронили 27 и 28 февраля в закрытых гробах. Погибли:
- Марченко Александр Александрович, 1979 года рождения;
- Мисляк Вадим Юрьевич, 1995 года рождения;
- Слободяник Юрий Михайлович, 1990 года рождения;
- Ратушняк Николай Олегович, 1991 года рождения;
- Вагоровский Эдуард Николаевич, 1965 года рождения;
- Митничук Александр Викторович, 1973 года рождения;
- Цыганов Андрей Юрьевич, 1976 года рождения.
Что известно о погибших
Старшего лейтенанта Андрея Цыганова 28 февраля похоронили на военном кладбище в Житомире.
Старший лейтенант Андрей Цыганов / Фото Суспільне
Его жена Ольга Цыганова узнала о трагедии вечером 26 февраля от командования. Андрей в тот день был на дежурстве. У мужчины осталось двое детей: 18-летний сын Дмитрий и четырехлетняя дочь Ульяна.
Также 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о присвоении звания Героя Украины посмертно подполковнику Эдуарду Вагоровскому. Он погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность остальным подняться в воздух.
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