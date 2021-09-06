Украинский режиссер призвал быть "прагматиками" и строить стратегию и цель. Об этом он рассказал в интервью изданию.

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Сенцов объяснил, как Украина может вернуть Крым

Олег Сенцов ответил на вопрос, возможно ли при живом Путине вернуть Крым.

Нереально. Слушайте, давайте будем прагматиками. Мы должны об этом говорить и у нас должна быть конкретная стратегия и цель,

– заверил режиссер.

Он также добавил: "Какой вариант, когда мы можем вернуть Крым? Ну, когда Россия распадется. Правильно!".

Он пояснил, что это возможно, когда в России будут "какие-то очень сильные политические перемены, изломы, которые были в 1917 году или в 1991, когда распалась Российская империя и Советский союз".

Только тогда появляется окно возможностей, – Сенцов

Олег Сенцов пояснил, что "сейчас, когда будет распадаться Россия, а она будет распадаться, потому что она из сотни народов, которые друг друга ненавидят и Путина, и Москву внутри очень ненавидят".

Только тогда появляется окно возможностей, непостоянное, а какое-то ограниченное во времени, когда Россия будет так слаба и снова она будет развенчана, когда могут обратно вернуть свои территории и Молдова, и Грузия, и мы,

– пояснил бывший политзаключенный.

Он также добавил, что мы должны быть активнее в противостоянии с Россией. В частности "в том, чтобы не дать ей стабилизироваться как государству в политическом и экономическом плане".

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