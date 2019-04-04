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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      При цивилизованной передаче власти угрозы для стабильности курса гривны нет, – Устенко

      18 Читати новину українською
      Олег Устенко
      Олег Устенко / economy.apostrophe.ua

      Победа Владимира Зеленского на выборах президента откроет перед Украиной новые возможности на фоне позитивных ожиданий от реформ, которые он намерен провести.

      Об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко во время пресс-конференции в информационном агентстве ГолосUA 3 апреля.

      Я спокоен за ситуацию в Украине, несмотря на то, что сейчас явно раскручивается гигантская волна в СМИ и Интернете о том, что все пропало, против Зеленского. Я не считаю, что мы находимся в зоне серьезного риска. Я вижу много шансов, возможностей. Есть некоторые риски, связанные с фактором неопределенности. Но не более того,
      – сказал Олег Устенко.

      По мнению эксперта, на фоне позитивных ожиданий от действий команды Зеленского в Украине могут прийти инвесторы, что хорошо повлияет на курс и рост экономики.

      "Рынок живет среди прочего и рациональными ожиданиями. Если мы будем видеть, что реформы идут семимильными шагами, как декларирует команда Зе, то это означает, что мы вполне можем надеяться на дополнительные притоки прямых иностранных инвестиций, что положительно скажется и на курсе, и на экономическом росте", – отметил Олег Устенко.

      Однако, по словам эксперта, финансовая стабильность в Украине будет сохранена при условии цивилизованной передачи власти. В таком случае к концу года курс будет находиться на уровне около 30 грн за доллар, как и предусмотрено в госбюджете. Он также подчеркнул, что если на выборах победит Владимир Зеленский, сотрудничество с МВФ будет продолжено на новых условиях.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Гривна МВФ Финансы
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