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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      При цивілізованій передачі влади загрози для стабільності курсу гривні немає, – Устенко

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      Олег Устенко
      Олег Устенко / economy.apostrophe.ua

      Перемога Володимира Зеленського на виборах президента відкриє перед Україною нові можливості на тлі позитивних очікувань від реформ, які він має намір провести.

      Про це заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко під час прес-конференції в інформаційному агентстві ГолосUA 3 квітня.

      Я спокійний за ситуацію в Україні, незважаючи на те, що зараз явно розкручується гігантська хвиля в ЗМІ та Інтернеті стосовно того, що все пропало, проти Зеленського. Я не вважаю, що ми перебуваємо в зоні серйозного ризику. Я бачу багато шансів, можливостей. Є деякі ризики, які пов’язані з фактором невизначеності. Але не більше того,
      – сказав Олег Устенко.

      На думку експерта, на тлі позитивних очікувань від дій команди Зеленського в Україну можуть прийти інвестори, що добре вплине на курс та зростання економіки.

      "Ринок живе серед іншого й раціональними очікуваннями. Якщо ми бачитимемо, що реформи йдуть семимильними кроками, як декларує команда Зе, то це означає, що ми цілком можемо сподіватися на додаткові притоки прямих іноземних інвестицій, що позитивно позначиться і на курсі, і на економічному зростанні", – зазначив Олег Устенко.

      Водночас, за словами експерта, фінансова стабільність в Україні буде збережена за умови цивілізованої передачі влади. У такому разі до кінця року курс перебуватиме на рівні близько 30 грн за долар, як і передбачено в держбюджеті. Він також підкреслив: якщо на виборах переможе Володимир Зеленський, співпраця з МВФ буде продовжена на нових умовах.

      blog_ava
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      Теги: Гривня Новини політики Фінанси МВФ
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