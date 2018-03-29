При каких условиях Путин может пойти на обострение на Донбассе: объяснение Тимчука

Перед началом переговоров о размещении миротворцев ООН на оккупированном Донбассе президент России может пойти на обострение в зоне боевых действий.

Как пояснил народный депутат и член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тимчук, на такой шаг Путин может пойти, чтобы сместить акцент во время переговоров. Об этом он рассказал в интервью изданию "Сегодня".

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"Вариант ввода российских батальонно-тактических групп, как это было во время Иловайска и Дебальцево, сейчас еще упрощается. Если в 2014-2015 годах российские войска у наших границ были в виде полевых лагерей, то сегодня там уже созданы штатные структуры, новые дивизии . Из их числа выделить батальонно-тактические группы не сложно. В этой ситуации нам нужно сохранять линию – контроль над границей. Путин может на словах согласиться, учитывая опасения перед усилением санкций, но это только на словах. Что будет фактически – это вопрос. Поэтому я не исключаю, что при очередном этапе переговоров о миротворцах будет обострение на Донбассе, чтобы перенести внимание от границы на линию разграничения", – убежден Дмитрий Тимчук.

Поэтому в такой ситуации Путин в очередной раз выступит с заявлением о необходимости договариваться "с народом Донбасса", а также о том, что миротворцев следует разместить на линии соприкосновения, а не на всей территории оккупированного Донбасса.