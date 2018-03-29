За яких умов Путін може піти на загострення на Донбасі: пояснення Тимчука

Перед початком переговорів про розміщення миротворців ООН на окупованому Донбасі, президента Росії може піти на загострення у зоні бойових дій.

Як пояснив народний депутат та член Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Дмитро Тимчук, на такий крок Путін може піти, щоб змістити акцент під час переговорів. Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Сегодня".

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"Варіант введення російських батальйонно-тактичних груп, як це було під час Іловайська та Дебальцево, зараз ще спрощується. Якщо в 2014-2015 роках російські війська біля наших кордонів були у вигляді польових таборів, то на сьогодні там уже створені штатні структури, нові дивізії. З їх числа виділити батальйонно-тактичні групи не складно. У цій ситуації нам потрібно зберігати лінію – контроль над кордоном. Путін може на словах погодитися, враховуючи побоювання перед посиленням санкцій, але це тільки на словах. Що буде фактично – це питання. Тому я не виключаю, що при черговому етапі переговорів про миротворців буде загострення на Донбасі, щоб перенести увагу від кордону на лінію розмежування", – переконаний Дмитро Тимчук.

Відтак у такій ситуації Путін вкотре виступить із заявою про необхідність домовлятися "з народом Донбасу", а також про те, що миротворців слід розмістити на лінії зіткнення, а не на всій території окупованого Донбасу.