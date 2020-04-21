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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ

      При каких условиях Украина должна выходить из карантина: объяснение врача-инфекциониста

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      Украина должна принимать решения по выходу из карантина, основываясь на опыте европейских стран и Китая.

      Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла лікар-інфекціоніст Лариса Мороз

      Цікаво Якби не карантин, то в Україні було б 180 тисяч хворих на COVID-19, – Ляшко 

      Вона пояснила за яких умов Україна має вийти з карантину. Спочатку маємо досягнути піку захворюваності, а тоді плюс-мінус невеликої кількость збільшення заражених. Потім поступове зниження нових випадків хворих, а також кількості померлих.

      Я думаю, що в нас в Україні не буде таких високих цифр, як було в Європі. Тоді ми будемо казати, що ми повільно будемо виходити з цього,
      – заявила Лариса Мороз

      "Дитячий контингент у нас менш вразливий й перебіг хвороби у легкій формі. Можливо, будемо починати з дитячих садків та шкіл. Люди похилого віку максимально мають бути на карантині", – додала Мороз.


      Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики
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