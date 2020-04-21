При каких условиях Украина должна выходить из карантина: объяснение врача-инфекциониста
Украина должна принимать решения по выходу из карантина, основываясь на опыте европейских стран и Китая.
Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла лікар-інфекціоніст Лариса Мороз
Цікаво Якби не карантин, то в Україні було б 180 тисяч хворих на COVID-19, – Ляшко
Вона пояснила за яких умов Україна має вийти з карантину. Спочатку маємо досягнути піку захворюваності, а тоді плюс-мінус невеликої кількость збільшення заражених. Потім поступове зниження нових випадків хворих, а також кількості померлих.
Я думаю, що в нас в Україні не буде таких високих цифр, як було в Європі. Тоді ми будемо казати, що ми повільно будемо виходити з цього,
– заявила Лариса Мороз
"Дитячий контингент у нас менш вразливий й перебіг хвороби у легкій формі. Можливо, будемо починати з дитячих садків та шкіл. Люди похилого віку максимально мають бути на карантині", – додала Мороз.
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