За яких умов Україна має виходити з карантину: пояснення лікаря-інфекціоніста
Україна має приймати рішення щодо виходу з карантину, базуючись на досвіді європейських країн та Китаю.
Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла лікар-інфекціоніст Лариса Мороз
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Вона пояснила за яких умов Україна має вийти з карантину. Спочатку маємо досягнути піку захворюваності, а тоді плюс-мінус невеликої кількость збільшення заражених. Потім поступове зниження нових випадків хворих, а також кількості померлих.
Я думаю, що в нас в Україні не буде таких високих цифр, як було в Європі. Тоді ми будемо казати, що ми повільно будемо виходити з цього,
– заявила Лариса Мороз
"Дитячий контингент у нас менш вразливий й перебіг хвороби у легкій формі. Можливо, будемо починати з дитячих садків та шкіл. Люди похилого віку максимально мають бути на карантині", – додала Мороз.
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