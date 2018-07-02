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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

При работе над последним фильмом Кантера прибегнут к новациям, – режиссер

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Украинский режиссер, продюсер и путешественник Леонид Кантер
Украинский режиссер, продюсер и путешественник Леонид Кантер / 24 канал

Фильм Леонида Кантера "Человек с табуреткой" сейчас на этапе доработки сценария и монтажа. В ленте будут использовать анимацию, сообщил режиссер Ярослав Попов.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для 24 канала: "Мед и деготь": каким является творческое завещание режиссера и путешественника Леонида Кантера.

Леонид начал идею сочетать документальный фильм с анимацией, как это можно было проследить в "Мифе". Надеюсь, сделаем еще шаг в этом направлении. Вместе со взрослыми путешествовала маленькая дочь Леонида Магдалена, которая собирала сказки. Мы их анимируем,
– сказал Попов.

Он добавил, что Кантер привнес в кинематограф, кроме сочетания анимации с документальными лентами, совсем новые схемы производства и продвижения.

Режиссер фильма Леонида Кантера Ярослав Попов

Фильм наполнен анимацией украинской студии "Ridni animation". Его выход планируется ориентировочно на конец октября.

"Мы подбираем музыку, работаем с композиторами и аниматорами. Уже вырисовывается вся история и средства, которые мы будем использовать", – добавляет продюсер Екатерина Мизина.

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Творческая команда также призывает благотворителей финансово поддержать ленту на "Спільнокошті", ведь к работе планируют привлечь профессионалов. А на это нужны деньги.

Смотрите призыв режиссера поддержать создание фильма:

 

Кроме того, долю Кантера во время дистрибуции фильма в мире будут перечислять семье режиссера. По словам Мизиной, это значительно более надежный способ поддержать семью и детей в будущем, а не только сейчас, когда им трудно. Поддержать проект можно здесь.

Напомним, 4 июня украинский режиссер, продюсер и путешественник Леонид Кантер добровольно ушел из жизни на собственном арт-хуторе "Остров Обирок" на Черниговщине. Он известен военными документальными лентами "Добровольцы Божьей Четы" и "МИФ". У режиссера осталась жена и трое детей. Он завещал продолжить начатые творческие проекты: провести кинофестиваль "Киносарай" и завершить фильм "Человек с табуреткой" о его путешествия с табуретом к океанам.

Что такое "Человек с табуреткой"?
Приключенческо-документальный фильм об экспедиции Кантера и его друзей по миру. Речь идет об игре "С табуретом к океану", суть которой – донести 4 табуретки из киевской кухни на берега 4 мировых океанов. Вместе со спектаклями, песнями, приключениями и открытиями, путешественники несли смысл художественной инициативы – доказать себе и миру, что мечты сбываются, если их осуществлять.
Кантер снимал увиденное, на основе отснятого и смонтируют последний фильм режиссера.

Теги: Кино Новости Украины Новости культуры
Источник: 24 канал
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