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При роботі над останнім фільмом Кантера вдадуться до новацій, – режисер

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Український режисер, продюсер та мандрівник Леонід Кантер
Український режисер, продюсер та мандрівник Леонід Кантер / 24 канал

Фільм про Леоніда Кантера "Людина з табуретом" зараз на етапі доопрацювання сценарію і монтажу. У стрічці використовуватимуть анімацію, повідомив режисер Ярослав Попов.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для 24 каналу: "Мед і дьоготь": яким є творчий заповіт режисера і мандрівника Леоніда Кантера

Леонід започаткував ідею поєднувати документальний фільм з анімацією, як то можна було простежити у "МІФі". Сподіваюсь, зробимо ще крок у цьому напрямку. Разом з дорослими подорожувала маленька донька Леоніда Магдалена, яка збирала казки. Ми їх анімуємо,
 сказав Попов.

Він додав, що Кантер привніс у кінематограф, окрім поєднування анімації із документальними стрічками, зовсім нові схеми виробництва і просування.


Режисер фільму про Леоніда Кантера Ярослав Попов

Фільм наповнять анімацією української студії "Ridni animation". Його вихід планують орієнтовно на кінець жовтня.

"Ми підбираємо музику, працюємо з композиторами і аніматорами. Вже вимальовується вся історія і засоби, які ми будемо використовувати", – додає продюсер Катерина Мізіна.

Читайте також: Леонід завжди казав, що смерть – це тільки початок, – друг режисера Мирослав Гай

Творча команда також закликає доброчинців фінансово підтримати стрічку на "Спільнокошті", адже до роботи планують залучити професіоналів. А на це треба гроші.

Дивіться заклик режисера підтримати створення фільму: 

 

Окрім того, частку Кантера під час дистрибуції фільму у світі будуть перераховувати родині режисера. За словами Мізіною, це значно надійніший спосіб підтримати сім'ю і дітей в майбутньому, а не тільки зараз, коли їм важко. Підтримати проект можна тут.

Нагадаємо, 4 червня український режисер, продюсер та мандрівник Леонід Кантер добровільно пішов з життя на власному арт-хуторі "Острів Обирок", що на Чернігівщині. Він відомий військовими документальними стрічками "Добровольці Божої Чоти" та "МІФ". У режисера лишилась дружина та троє дітей. Він заповідав продовжити початі мистецькі проекти: провести кінофестиваль "Кіносарай" та завершити фільм "Людина з табуретом" про його подорожі з табуретом до океанів. 

Що таке "Людина з табуретом"? Пригодницько-документальний фільм про експедицію Кантера та його друзів світом. Йдеться про гру "З табуретом до океану", суть якої – донести 4 табурети з київської кухні на береги 4 світових океанів. Разом із виставами, співами, пригодами і відкриттями, мандрівники несли сенс мистецької ініціативи – довести собі і світові, що мрії здійснюються, якщо їх здійснювати.
Кантер фільмував побачене, на основі відзнятого і змонтують останній фільм режисера. 

Теги: Новини України Кіно Новини культури
Джерело: 24 канал
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