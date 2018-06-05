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Леонід завжди казав, що смерть – це тільки початок, – друг режисера Мирослав Гай

Pro новини 168 Читать новость на русском

Про неочікувану смерть Леоніда Кантера, "розстрільний список", обмін Сенцова з іншими політв'язнями – у програмі Pro новини розповіли друг режисера Мирослав Гай, журналіст Айдер Муджабаєв та російська журналістка Зоя Свєтова.

Про Леоніда Кантера

Мирослав ГайЛеонід любив вибудовувати своє життя як гігантську виставу, як якийсь фільм, тобто він своє життя зробив мистецьким продуктом.

Це не просто людська втрата – це національна трагедія. Чесно, це все дуже дивно, адже за два дні Леонід мав їхати до Франції, навіть написав про це у себе в Facebook, його фільми показували у всьому світі, а також нещодавно вийшла книжка,
– розповів Гай.

Про "розстрільний список"

Айдер Муждабаєв: У списку є люди, яких вписали за незрозумілих причин.

Бути першим номером у Антиросійському списку доволі почесно. Радість мені приносить лише те, що ці списки фейкові. Свій висновок я зробив не одразу: подумав, поговорив з людьми. Тоді зрозумів, що цей список складений за якимись мотивами. Я знаю про те, список існує, але не знаю, під яким я там номером. Я планую жити і працювати, як і раніше,
– зазначив журналіст.

Про обмін Сенцова

Зоя Свєтова: Кожен свій ранок розпочинаю з того, що стежу за всіма можливими ЗМІ, записами адвоката та сестри Сенцова – Наталії Каплан щодо ситуації з Олегом Сенцовим, адже наразі це одна з найтривожніших тем.

Я впевнена, що Олега Сенцова та інших політв’язнів, які знаходяться в Росії, рано чи пізно все ж обміняють, але сказати точно, коли це відбудеться і чи буде це пов’язано з Вишинським, я поки не можу. Але важливо, щоб і громадяни РФ потребували повернення російських політв’язнів,
– сказала журналістка Свєтова.

Теги: Новини України Новини політики Кіно Новини Чернігова Україна – Росія Новини Росії Олег Сенцов Українці в полоні РФ Pro новини журналісти ЗМІ "Вбивство" Аркадія Бабченка Втрати Обмін полоненими
Джерело: 24 канал
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