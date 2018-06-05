Леонід завжди казав, що смерть – це тільки початок, – друг режисера Мирослав Гай

Про неочікувану смерть Леоніда Кантера, "розстрільний список", обмін Сенцова з іншими політв'язнями – у програмі Pro новини розповіли друг режисера Мирослав Гай, журналіст Айдер Муджабаєв та російська журналістка Зоя Свєтова.

Про Леоніда Кантера

Мирослав Гай: Леонід любив вибудовувати своє життя як гігантську виставу, як якийсь фільм, тобто він своє життя зробив мистецьким продуктом.

Це не просто людська втрата – це національна трагедія. Чесно, це все дуже дивно, адже за два дні Леонід мав їхати до Франції, навіть написав про це у себе в Facebook, його фільми показували у всьому світі, а також нещодавно вийшла книжка,

– розповів Гай.

Про "розстрільний список"

Айдер Муждабаєв: У списку є люди, яких вписали за незрозумілих причин.

Бути першим номером у Антиросійському списку доволі почесно. Радість мені приносить лише те, що ці списки фейкові. Свій висновок я зробив не одразу: подумав, поговорив з людьми. Тоді зрозумів, що цей список складений за якимись мотивами. Я знаю про те, список існує, але не знаю, під яким я там номером. Я планую жити і працювати, як і раніше,

– зазначив журналіст.

Про обмін Сенцова

Зоя Свєтова: Кожен свій ранок розпочинаю з того, що стежу за всіма можливими ЗМІ, записами адвоката та сестри Сенцова – Наталії Каплан щодо ситуації з Олегом Сенцовим, адже наразі це одна з найтривожніших тем.

Я впевнена, що Олега Сенцова та інших політв’язнів, які знаходяться в Росії, рано чи пізно все ж обміняють, але сказати точно, коли це відбудеться і чи буде це пов’язано з Вишинським, я поки не можу. Але важливо, щоб і громадяни РФ потребували повернення російських політв’язнів,

– сказала журналістка Свєтова.