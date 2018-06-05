Леонид всегда говорил, что смерть – это только начало, – друг режиссера Мирослав Гай

О неожиданной смерти Леонида Кантера, "расстрельном списоке", обмене Сенцова с другими политзаключенными – в программе Pro новости рассказали друг режиссера Мирослав Гай, журналист Айдер Муджабаєв и российская журналистка Зоя Светова.

Про Леонида Кантера

Мирослав Гай: Леонид любил выстраивать свою жизнь как гигантский спектакль, как некий фильм, то есть он свою жизнь сделал художественным продуктом.

Это не просто человеческая потеря – это национальная трагедия. Честно, это все очень странно, ведь через два дня Леонид должен был ехать во Францию, даже написал об этом у себя в Facebook, его фильмы показывали во всем мире, а также недавно вышла книга,

– рассказал Гай.

Про "расстрельный список"

Айдер Муждабаев: В списке есть люди, которых вписали по непонятным причинам.

Быть первым номером в Антироссийском списке довольно почетно. Радость мне приносит только то, что эти списки фейковые. Свой вывод я сделал не сразу: подумал, поговорил с людьми. Тогда понял, что этот список составлен по каким-то мотивам. Я знаю об этом, список существует, но не знаю, под каким я там номером. Я планирую жить и работать, как и раньше,

– отметил журналист.

Об обмене Сенцова

Зоя Светова: Каждое свое утро начинаю с того, что слежу за всеми возможными СМИ, записями адвоката и сестры Сенцова – Натальи Каплан относительно ситуации с Олегом Сенцовим, ведь сейчас это одна из самых тревожных тем.

Я уверена, что Олега Сенцова и других политзаключенных, которые находятся в России, рано или поздно все же обменяют, но сказать точно, когда это произойдет и будет ли это связано с Вышинским, я пока не могу. Но важно, чтобы и граждане РФ требовали возвращения российских политзаключенных,

– сказала журналистка Светова.