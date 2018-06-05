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Сенцова и других политзаключенных рано или поздно точно обменяют, – журналистка

19 Читати новину українською
Российская журналистка Зоя Светова
Российская журналистка Зоя Светова / os.colta.ru

Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, которые находятся в России, рано или поздно все же обменяют, но сказать точно, когда это произойдет, пока нельзя.

Такое мнение выразила российская журналистка, правозащитница Зоя Светова в прямом эфире 24 канала.

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Она рассказала, что каждое свое утро начинает с того, что следит за всеми возможными СМИ, записями адвоката и сестры Сенцова – Натальи Каплан относительно ситуации с Олегом Сенцовым, ведь сейчас это одна из самых тревожных тем.

Я уверена, что Олега Сенцова и других политзаключенных, которые находятся в России, рано или поздно все же обменяют, но сказать точно, когда это произойдет и будет ли это связано с Вышинским, я пока не могу. Но важно, чтобы и граждане РФ требовали возвращения российских политзаключенных,
– сказала журналистка Светова.

Олег Сенцов

Украинский политзаключенный Олег Сенцов

И добавила, что пока Кирилл Вышенский не будет осужден, ничего поделать нельзя, ведь известно на практике, что это происходит именно так.

Я надеюсь, что в Украине активизируется этот процесс, а украинская власть начнет чаще будет обращаться к России с запросами обмена пленными. Возможно, даже необходимо иметь такого специального человека по правам осужденных украинцев в РФ, который  будет постоянно контролировать и активировать эту тему,
– заявила правозащитница.

Российская журналистка заверила, что акции в поддержку Олега Сенцова, которые происходили в соцсетях 1-2 июня, являются действительно очень влиятельными.

Давайте вспомним историю Надежды Савченко, которая была очень громкой и массовой как в Украине, так и в России. И наконец, Савченко была освобождена. Поэтому я верю, что такие акции каким-то образом помогают, – прокомментировала Светова.

Журналистка считает, что для того, чтобы к этой ситуации подключались западные лидеры, нужно распространять эту информацию на первых полосах их газет с заголовками об освобождении Сенцова.

Напомним, что во вторник, 5 июня, украинский режиссер Олег Сенцов, который уже несколько недель голодает в российской тюрьме, написал письмо лидерам стран "Большой семерки", в котором отметил, что мировые лидеры должны помогать не только ему, но и всем украинским политзаключенным в России.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости России Новости политики Олег Сенцов Обмен пленными
Источник: 24 Канал
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