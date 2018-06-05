Завещание писать пока рано, еще поборемся, – политзаключенный Сенцов

В понедельник, 4 июня, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов встретился с адвокатом Дмитрием Динзе, который представляет интересы украинца. Кроме адвоката, на встречу с политзаключенным приехали кинорежиссер Аскольд Куров и крымский архиепископ УПЦ КП Климент.

Как писал ранее 24 канал, сейчас состояние политзаключенного, который голодает с 14 мая, в общем удовлетворительное. За ним следят врачи.

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После встречи с Олегом Сенцовим адвокат на своей странице в Facebook написал, что политзаключенный заявил, что не планирует писать завещание, а будет бороться.

Завещание писать пока рано. Еще поборемся. А.Сенцов,

– написал Динзе.

По словам Динзе, Сенцов выразил сожаление в связи с тем, что голодание вслед за ним начал Александр Кольченко, учитывая его слабое здоровье, пишет "Радио Свобода".

Кроме адвоката, на встречу с Олегом Сенцовим приехали кинорежиссер Аскольд Куров и крымский архиепископ УПЦ КП Климент, они остались в городе Лабытнанги, что в России. Священник, разрешение на свидание которого с Сенцовим дала администрации колонии, в понедельник, 4 мая, не успел встретиться с соотечественником.

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"Сотрудники колонии сначала Сенцову дали понять, что он может встретиться либо с Куровим, либо с архиепископом Климентом. Кто такой Климент, он не знал, и отказался от встречи с ним. Позже адвокат пояснил, что по российскому законодательству Сенцов имеет право на отправление религиозных потребностей и это не будет происходить за счет количества разрешенных свиданий, а также рассказал о деятельности архиепископа для поддержки политзаключенных и их семей в Крыму. Олег написал согласие на встречу с формулировкой "неожиданно возникла необходимость в исповеди", – так описал ситуацию с отказом и последующей согласию Сенцова на встречу со священником журналист Радио Свобода.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги с 14 мая. Его состояние здоровья значительно ухудшилось, он похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.