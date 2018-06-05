12:20
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 14°C
  • среда
    19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Завещание писать пока рано, еще поборемся, – политзаключенный Сенцов

27 Читати новину українською
Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото из соцсетей

В понедельник, 4 июня, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов встретился с адвокатом Дмитрием Динзе, который представляет интересы украинца. Кроме адвоката, на встречу с политзаключенным приехали кинорежиссер Аскольд Куров и крымский архиепископ УПЦ КП Климент.

Как писал ранее 24 канал, сейчас состояние политзаключенного, который голодает с 14 мая, в общем удовлетворительное. За ним следят врачи.

Читайте также: Российский мультипликатор объявил голодовку в поддержку Сенцова

После встречи с Олегом Сенцовим адвокат на своей странице в Facebook написал, что политзаключенный заявил, что не планирует писать завещание, а будет бороться.

Завещание писать пока рано. Еще поборемся. А.Сенцов,
– написал Динзе.

По словам Динзе, Сенцов выразил сожаление в связи с тем, что голодание вслед за ним начал Александр Кольченко, учитывая его слабое здоровье, пишет "Радио Свобода".

Кроме адвоката, на встречу с Олегом Сенцовим приехали кинорежиссер Аскольд Куров и крымский архиепископ УПЦ КП Климент, они остались в городе Лабытнанги, что в России. Священник, разрешение на свидание которого с Сенцовим дала администрации колонии, в понедельник, 4 мая, не успел встретиться с соотечественником.

Читайте также: Сенцов согласился на встречу с крымским архиепископом, чтобы исповедаться – заявление

"Сотрудники колонии сначала Сенцову дали понять, что он может встретиться либо с Куровим, либо с архиепископом Климентом. Кто такой Климент, он не знал, и отказался от встречи с ним. Позже адвокат пояснил, что по российскому законодательству Сенцов имеет право на отправление религиозных потребностей и это не будет происходить за счет количества разрешенных свиданий, а также рассказал о деятельности архиепископа для поддержки политзаключенных и их семей в Крыму. Олег написал согласие на встречу с формулировкой "неожиданно возникла необходимость в исповеди", – так описал ситуацию с отказом и последующей согласию Сенцова на встречу со священником журналист Радио Свобода.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги с 14 мая. Его состояние здоровья значительно ухудшилось, он похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Куди та чому втекли керівники
сегодня, 12:01 Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін
Олексій Чибісов 1027
Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах
сегодня, 11:00 Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах
Тетяна Мартинюк 271
Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
4 июня, 14:17 Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
335
Антрацит как средство гибридной войны
сегодня, 08:40 Антрацит как средство гибридной войны
Віталій Кулик 668
4 июня, 22:06 "Росія вже двічі порушувала угоди" – інтерв'ю лідера європейських "зелених"
Блог Медіа 785
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук