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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Заповіт писати поки рано, ще поборемося, – політв'язень Сенцов

616 Читать новость на русском
Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото із соцмереж

У понеділок, 4 червня, незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов зустрівся із адвокатом Дмитром Дінзе, який представляє інтереси українця. Окрім адвоката, на зустріч з політв'язнем приїхали кінорежисер Аскольд Куров та кримський архієпископ УПЦ КП Климент.

Як писав раніше 24 канал, наразі стан політв’язня, який голодує з 14 травня, у загальному задовільний. За ним стежать лікарі.

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Після зустрічі із Олегом Сенцовим адвокат на своїй сторінці у Facebook написав, що політв’язень заявив, що не планує писати заповіт, а буде боротися. 

Заповіт писати поки рано. Ще поборемося. О.Сенцов,
– написав Дінзе.

За словами Дінзе, Сенцов висловив співчуття у зв'язку з тим, що голодування слідом за ним почав Олександр Кольченко, з огляду на його слабке здоров'я, пише "Радіо Свобода".

Окрім адвоката, на зустріч з Олегом Сенцовим приїхали кінорежисер Аскольд Куров та кримський архієпископ УПЦ КП Климент, вони залишилися в місті Лабитнангі, що у Росії. Священик, дозвіл на побачення якого з Сенцовим дала адміністрації колонії, в понеділок, 4 травня, не встиг зустрітися зі співвітчизником.

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"Співробітники колонії спочатку дали зрозуміти Сенцову, що він може зустрітися або з Куровим, або з архієпископом Климентом. Хто такий Климент, він не знав, і відмовився від зустрічі з ним. Пізніше адвокат пояснив, що за російським законодавством Сенцов має право на відправлення релігійних потреб і це не буде відбуватися за рахунок кількості дозволених побачень, а також розповів про діяльність архієпископа для підтримки політв’язнів і їхніх родин у Криму. Олег написав згоду на зустріч із формулюванням «несподівано виникла необхідність у сповіді", – так описав ситуацію з відмовою і наступною згодою Сенцова на зустріч зі священиком журналіст Радіо Свобода.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов голодує у російській колонії у Лабитнангі з 14 травня. Його стан здоров'я значно погіршився – він схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.

Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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