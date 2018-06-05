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Сенцова та інших політв'язнів рано чи пізно точно обміняють, – журналістка

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Російська журналістка Зоя Свєтова
Російська журналістка Зоя Свєтова / os.colta.ru

Олега Сенцова та інших українських політв’язнів, які знаходяться в Росії, рано чи пізно все ж обміняють, але сказати точно, коли це відбудеться поки не можна.

Таку думку висловила російська журналістка, правозахисниця Зоя Свєтова у прямому ефірі 24 каналу.

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Вона розповіла, що кожен свій ранок розпочинає з того, що стежить за всіма можливими ЗМІ, записами адвоката та сестри Сенцова – Наталії Каплан щодо ситуації з Олегом Сенцовим, адже наразі це одна з найтривожніших тем.

Я впевнена, що Олега Сенцова та інших політв’язнів, які знаходяться в Росії, рано чи пізно все ж обміняють, але сказати точно, коли це відбудеться і чи буде це пов’язано з Вишинським, я поки не можу. Але важливо, щоб і громадяни РФ потребували повернення російських політв’язнів,
– сказала журналістка Свєтова.

Олег Сенцов
Український політв'язень Олег Сенцов

І додала, що поки Кирило Вишенський не буде засуджений, нічого вдіяти не можна, адже відомо на практиці, що це відбувається саме так.

Я надіюся, що в Україні активізується цей процес, а українська влада почне частіше звертатиметься до Росії з запитами обміну полоненими. Можливо, навіть необхідно мати таку спеціалізовану людину по правах засуджених українців в РФ, яка буде постійно контролювати і активувати цю тему,
– заявила правозахисниця.

Російська журналістка запевнила, що акції з приводу підтримки Олега Сенцова, які відбувалися в соцмережах 1-2 червня, є справді дуже впливовими.

Давайте згадаймо історію Надії Савченко, яка була дуже голосною і масовою як в Україні, так і в Росії. І врешті, Савченко була звільнена. Тому я вірю, що такі акції якимось чином допомагають, – прокоментувала Свєтова.

Журналістка вважає, що для того, щоб до цієї ситуації підключалися західні лідери, потрібно розповсюджувати цю інформацію на перших шпальтах їхніх газет з заголовками про рятування Сенцова.

Нагадаємо, що у вівторок, 5 червня, український режисер Олег Сенцов, який вже кілька тижнів голодує у російській тюрмі, написав лист лідерам країн "Великої сімки", якому зауважив, що світові лідери мають допомагати не лише йому, а й усім українським політв'язням в Росії.

Теги: Україна – Росія Новини України Олег Сенцов Новини політики Новини Росії Обмін полоненими Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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