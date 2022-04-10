Об этом рассказал в соцсетях глава ОП Андрей Ермак. Он отметил, что Казначейство России уже приостановило перечисление долговых средств в долларах со счетов страны в американских банках.

Больше об этом Дефолт России почти неизбежен, – Bloomberg

Россия заплатила трейдерам в рублях вместо долларов

Также Россия, нарушив правила двух облигаций, заплатила трейдерам в рублях вместо долларов. Данные о страховом покрытии долга теперь дают почти 90% вероятность дефолта в течение 12 месяцев,

– написал Ермак.

Украина планирует и дальше работать над усилением санкционной политики. Для этого официальный Киев постоянно координирует работу с западными партнерами.

Какие виды дефолта:

Экономический фронт – это, прежде всего, эмбарго на энергоресурсы, а также введение санкций против всех российских банков. По словам Ермака, есть продвижение в этом вопросе.

Дипломатический фронт: Россия все больше изолируется. Речь – как о бизнесе, так и о политике. При этом поддержка Украины бесспорна и колоссальна.

Военный фронт: Вооруженные Силы Украины эффективно противостоят врагу. Однако оружия нужно еще больше.

Что такое дефолт Страна объявляет дефолт, когда не может рассчитаться со своими внутренними и внешними долгами. После этого государство вынуждено либо договариваться с кредиторами о списании долгов, либо о перенесении их на более поздний срок. Также есть самый плохой вариант – просто отказ платить.